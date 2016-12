Dal Belgio: "La Juve lunedì tenterà il colpo Witsel"

15:01 - Il prezzo di Pogba continua ad alzarsi, di anno in anno, anzi di mese in mese. Da 60 a 80 ad addirittura 100 milioni di euro: questa è la valutazione fissata da Raiola. Il prezzo però non spaventa le grandi d'Europa e il fenomeno francese è dato da tempo per partente. Non si è ancora capito cosa vorrà fare la dirigenza bianconera ma, stando a "La Dernière Heure", Marotta & co. starebbero pensando a Witsel come sostituto.

Paul sta vivendo un periodo di forma eccezionale e le sue prestazioni migliorano in maniera esponenziale ogni domenica, tirando fuori dalle sabbie mobili la Juventus in quei pochi momenti di difficoltà vissuti (in Serie A s'intende) sinora dalla compagine di Allegri e prima di Conte. Inutile dire che il talento francese classe '93 abbia stregato le big europee come Real Madrid, Chelsea, Paris Saint Germain e Manchester City. Come è inutile ricordare che Pogba abbia come procuratore Mino Raiola che vorrebbe trovare presto una nuova sistemazione per il centrocampista bianconero. In Belgio si dice che proprio un Diavolo potrebbe essere il futuro sostituto di Paul Pogba: il prescelto, secondo il quotidiano "La Dernière Heure", sarebbe Axel Witsel. Marotta starebbe lavorando per l'acquisto del belga già in questa sessione di mercato invernale e lunedì potrebbe essere il giorno. L'arrivo di Witsel libererebbe il francese, che comunque rimarrà sicuramente a Torino fino alla fine della stagione, e la grandi di Europa nella prossima estate potranno sedersi al tavolo per trattare con la società bianconera.