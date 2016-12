Daily Mirror: Conte insiste per Koulibay al Chelsea

Il Chelsea punta Kalidou Koulibaly. Conte lo lusinga, ma il Napoli -lo ha detto il presidente De Laurentiis- non intende aprire la trattativa, Koulibaly fa parte del progetto Champions League. A meno di offerte clamorose e irrinunciabili. O di "rottura" col giocatore.



Secondo quanto riporta il 'Daily Mirror' i Blues avrebbero offerto al Napoli 25 milioni di euro per il difensore senegalese. La società di Aurelio De Laurentiis avrebbe però rispedito al mittente l'offerta, chiedendo ai londinesi una cifra vicina ai 39 milioni di euro per cedere il proprio centrale.

"Non ho mai parlato con Conte, ma potrei farlo presto - ha dichiarato Koulibaly, le cui parole sono state riportate dal giornale inglese - Il gioco in Inghilterra potrebbe essere adatto a me, ma mi trovo bene in Italia. Non spingo per un trasferimento, ma spero di firmare il rinnovo con il Napoli o procederò per altre soluzioni".