Da Udine agli Emirati Arabi: possibile esperienza estera per Di Natale

13:54 - A giugno la scadenza del contratto, ma il rinnovo sembra lontano. Senza rinnovo anche Udine sarà lontana, quanto lontana è tutto da scoprire. C'è chi scrive di Stati Uniti e chi, come Il Messaggero Veneto, di Emirati Arabi. Di Natale ha passato un periodo di vacanze con la famiglia a Dubai, è solo un caso? Totò ha sempre giocato in Italia, lecito pensare ad un'esperienza all'estero: usi nuovi, costumi nuovi, vita nuova insomma.

Una vita all'Udinese, dal 2004 precisamente. In Friuli Di Natale ha segnato 183 reti in 345 presenze, il nuovo obiettivo è realizzare il desiderio del padre, scomparso il primo ottobre scorso: raggiungere e superare Roberto Baggio nella classifica all-time dei marcatori di Serie A.

Il 2015 potrebbe esser l'anno della separazione, o forse dell'arrivederci (finita la carriera da calciatore, inizierà la carriera dirigenziale). Totò difficilmente accetterà la proposta di rinnovo del patron Pozzo, che vorrebbe trattenerlo non solo per le sue indiscusse qualità, ma anche per farlo esordire nel nuovo stadio "Friuli", indietro nei lavori di costruzione. La volontà di fare un'esperienza all'estero è forte, soprattutto per chi non ha mai giocato al di fuori dell'Italia.

Secondo Il Messaggero Veneto l'idea Emirati Arabi non è solo una suggestione, nonostante il giocatore napoletano non abbia avuto ancora contatti con una società in particolare. Le vacanze passate a Dubai con la famiglia non possono essere un caso, sicuramente Di Natale sta pensando all'Oriente, un mondo totalmente diverso. Un'esperienza di vita tutta nuova insomma. Altrettanto sarebbe andare a giocare negli Stati Uniti, ma per Totò non si prospettano vacanze americane.