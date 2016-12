Da Podolski a Destro: il mercato di gennaio è già dimenticato

C'è un mercato tutto da fare e uno completamente da dimenticare. Basta dare uno sguardo alla lista degli acquisti della scorsa sessione invernale di calciomercato delle squadre di Serie A per accorgersi che la maggior parte di quelli che erano stati definiti colpi si sono trasformati presto in flop. E, di conseguenza, sono finiti direttamente sul mercato. Alcuni sono già stati venduti.

FLOP PODOLSKI E DESTRO

Prendiamo gli acquisti di Inter e Milan, ad esempio. I tifosi nerazzurri avevano accolto a braccia aperte Podolski e Shaqiri. Il primo ha passato più tempo in panchina che in campo, è tornato all'Arsenal e poi è stato ceduto al Galatasaray. Il secondo è ufficialmente sul mercato: non ha convinto Mancini e le offerte di Stoke e Schalke hanno ingolosito la dirigenza dell'Inter. Sul mercato è finito anche Santon, tornato in nerazzurro dopo 4 anni.

Stesso discorso per il Milan. Cerci, scippato proprio ai cugini, ha fallito e ora la sua conferma è in bilico. Destro è arrivato dopo un lungo inseguimento ma è stato rispedito alla Roma. Stesso discorso per Bocchetti: 9 presenze e ritorno a Kazan. Anche Suso non sembra al centro del progetto di Mihajlovic.