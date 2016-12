Da Parigi: "Il Psg vuole anche Tevez"

15:46 - Non solo Pogba, adesso il Psg vorrebbe anche Carlos Tevez. A scriverlo è il quotidiani francese "Le Parisien", secondo cui l'argentino figura nella lista dei giocatori inseguiti dal club della capitale. Citando proprie "informazioni", il giornale ricorda che tre anni fa l'attaccante e il suo agente incontrarono l'allora ds Leonardo, ma dissero no a un trasferimento. Ora, con il progetto Psg in piena espansione, "l'Apache" ci avrebbe ripensato.

Acquistato dalla Juve per 12 milioni di euro dal Manchester City nel 2013, secondo Le Parisien "vale oggi una quindicina di milioni di euro. E' extracomunitario ma la cessione di Alex ha liberato un posto. Inoltre, non viene convocato in nazionale (ma evidentemente a Parigi non sono aggiornati sulle ultime uscite con la Seleccion, ndr), e questo alleggerisce il suo calendario personale. Il suo stipendio (5,5 milioni) non è un problema per il Psg, che versa 6,6 milioni a Ezequiel Lavezzi, un altro argentino che potrebbe fare le valige". Tevez, obiettivo per l'estate, sarebbe preferito ai vari Suarez, Aguero e Diego Costa, proprio perché ritenuto più accessibile. A questo punto, però, bisognerebbe sapere cosa ne pensa lo stesso Tevez, che sembra deciso a lasciare la Juve solo per fare ritorno nel suo amato Boca Juniors.