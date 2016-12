Da Caceres a Flamini, s'accende il mercato degli svincolati

In difesa non c'è dubbio che il nome più appetibile sia quello di Martin Caceres: l'uruguayano, accostato a Roma e Inter, non dovrebbe problemi a trovare una nuova sistemazione nelle prossime settimane, nonostante sia reduce da un brutto infortunio, la rottura del tendine d'Achille subita a febbraio. Accendono molto meno la fantasia altre conoscenze del nostro calcio come Alex, Constant, Emanuelson, Ciani, Diakité, Fideleff e Garics.





Per chi va a caccia d'esperienza da vendere, il nome forte è quello di Mathieu Flamini, recentamente accostato alla Roma. Può tornare utile anche un tipo alla Raul Meireles, mentre sono avviati a un triste fine carriera Hugo Viana, Lucho Gonzalez e Drenthe. L'ex Milan Muntari ha avuto contatti con il Cagliari, mentre sono alla ricerca di una sistemazione i vari Momo Sissoko, Fausto Rossi, Tissone, Jankovic e Vargas.



Tra gente in cerca di riscatto (vedasi Bergessio, quest'ultimo a un passo dal Palermo) e vecchie volpi alla ricerca di un ultimo contratto (Klose, Adebayor e Berbatov) non mancano i nomi di spicco anche nel reparto avanzato. Tra questi anche l'ex promessa Macheda (in contatto con il Pescara), l'ex inter e Parma Belfodil e e vecchi girovaghi del gol come Bendtner, Chamakh e Marica.