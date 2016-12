Da Barcellona: l'Espanyol vuole Balotelli gratis

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere a Barcellona. Non nella sponda blaugrana, ma in quella dell'Espanyol. Dalla Catalogna, più precisamente dalla radio Rac, arriva infatti la notizia dell'interesseamento dei Periquitos per Supermario. Gli spagnoli sono pronti a trattare con il Liverpool per averlo gratis e pagare l'ingaggio pesante al bomber. Intanto il Milan è in attesa e non ha ancora deciso se riscattarlo.