Andrea D'Amico, intervenuto in diretta su SportMediaset.it durante "4-4-2", ha parlato del futuro dei suoi assistiti: "Criscito sta benissimo allo Zenit, c'è interesse reciproco per continuare assieme. Dovrebbe arrivare il rinnovo". Poi su Bocchetti: "È in scadenza a giugno, stiamo parlando con molte squadre". Possibile un trasferimento in Bundesliga.