Cuadrado, l'agente è a Milano. Inter e Juve, parte la corsa

Occhio a Cuadrado. E al via libera di José Mourinho di poter cedere in prestito l'ex viola, con obbligo di riscatto fra un anno. O due. Un'apertura decisiva, visto che fino a qualche giorno fa Mou aveva detto no alla partenza immediata di Cuadrado. E a questo punto si apre la corsa all'esterno che tanto piace a Mancini. E pure a Max Allegri. Tant'è.

E la notizia in più è che il manager del giocatore, Alessandro Lucci, è arrivato a Milano per parlare con chi abbia intenzione di ingaggiare il colombiano. E in prima fila c'è l'Inter tant'è che un appuntamento è previsto già nel pomeriggio. Il primo vertice non il solo, visto che nelle prossime ore Lucci dovrebbe parlare anche con la Juventus, una volta che Marotta avrà concluso il colloquio coi dirigenti del Barcellona per Pogba.

E proprio in chiave Juventus, verso l'ora di cena, è da segnalare una sorta di "sorpasso" bianconero. Nel senso che la Juve ha avanzato una proposta molto seria, tant'è che al momento sarebbe proprio bianconera la meta preferita dal colombiano. La partita è ancora aperta.