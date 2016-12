Cuadrado, è duello tra Barcellona e Real Madrid

13:35 - Il Real Madrid piomba su Cuadrado. Secondo il quotidiano spagnolo 'Sport' l'inserimento dei merengues nella corsa all'esterno della Fiorentina avrebbe dato il via a una 'guerra' di mercato tra il club di Florentino Perez e il Barcellona, da diversi mesi sulle tracce del colombiano. A fine ottobre Cuadrado ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2019: nell'accordo è prevista anche una clausola rescissoria di 35 milioni di euro.

'Guerra per Cuadrado': così apre il quotidiano 'Sport', che ritrae il giocatore con la doppia maglietta di Barcellona e Real Madrid, accendendo ulteriormente la rivalità tra i due colossi spagnoli. Una rivalità che si sposta dal campo al mercato: oggetto della contesa l'esterno della Fiorentina, insistentemente inseguito dal club blaugrana in estate ma rimasto un sogno nel cassetto. L'interesse per il giocatore resta comunque vivissimo: Luis Enrique lo considera una priorità. Ora però alla lunga lista delle pretendenti al giocatore si è aggiunto il Real Madrid, che sarebbe pronto a sborsare 35 milioni per assicurarsi il colombiano nella prossima estate.