Cuadrado-Chelsea, si tratta: l'agente vola a Londra

13:09 - Prosegue la trattativa tra il Chelsea e Cuadrado. L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, in giornata incontrerà i dirigenti del club inglese per sondare da vicino l'interesse della squadra di Mourinho per il suo assistito e capire se i Blues sono davvero intenzionati a pagare la clausola di riscatto di 35 milioni. Al momento, infatti, l'offerta del Chelsea è ferma a 27 milioni e le parti sembrano ancora distanti per chiudere l'affare.

Per il futuro del colombiano sono giorni frenetici. Lo Special One ha chiesto agli emissari di mercato dei Blues di dare l'assalto a Cuadrado e la missione è partita. Ora si attendono sviluppi su entrambi i fronti. Da una parte la Fiorentina non sembra intenzionata a cedere a gennaio il laterale e si aggrappa alla clausola rescissoria del giocatore. Dall'altra, invece, il club inglese ha già messo sul piatto una cifra importante, ma ancora lontana da quanto chiedono i Della Valle.



Nel dettaglio, al momento, ballano circa otto milioni tra domanda e offerta. Non poco, visti i tempi. Ma non è detto che qualcosa possa cambiare prima della chiusura del mercato e che la trattativa decolli nei prossimi giorni. Così, per fare il punto della situazione, l'agente del colombiano ha deciso di volare a Londra per parlare direttamente con il Chelsea e capire i margini dell'affare. L'affare sembra complicato, ma non si escludono clamorosi sviluppi. Quando Mourinho dà indicazioni, è dura dirgli di no.