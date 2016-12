Crotone, Ursino: "Zenga è un candidato, entro mercoledì la fumata bianca"

Ursino, oltre al nome dell'ex tecnico della Sampdoria, rivela anche gli altri profili in corsa per la panchina del Crotone: "Zenga è un allenatore molto bravo, che ha dimostrato di avere qualità importanti sia in campo che dentro lo spogliatoio. Seguiamo anche De Zerbi, Boscaglia e Nicola, ma non abbiamo mai preso in considerazione il tecnico Zeman".



Il nuovo allenatore del club calabrese dovrà avere caratteristiche ben precise: "Non necessariamente dovrà avere la stessa idea tattica di Juric, ma quello che invece non dobbiamo perdere è la mentalità operaia e lo spirito di sacrificio - spiega il d.s. -. In serie A bisognerà alzare l’asticella tecnica e sicuramente dovremo acquistare qualche elemento di categoria ma prima di fare questo bisogna sentire il nuovo allenatore".