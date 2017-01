CROTONE, SINERGIA CON TORINO E SASSUOLO PER DUE GIOVANI

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Sassuolo e Crotone potrebbero collaborare per portare in Italia il giovane Santiago Ascacibar, centrocampista dell'Estudiantes. Il diciannovenne verrebbe tesserato dai calabresi già in questa sessione di mercato per poi trasferirsi a giugno alla società di Squinzi. La società rossoblu gode infatti di slot liberi per gli extracomunitari e starebbe per acquistare anche Mostafa Fathi, egiziano classe 1995 dello Zamalek, per poi passarlo al Torino.