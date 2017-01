C'è un'intesa di massima tra Inter e Crotone per il trasferimento in Calabria di Gnoukouri ma il giocatore non ha ancora accettato, come ha detto Giuseppe Ursino, ds del Crotone a Premium Sport: "Mi incontrerò con il suo agente Ferrari e vedremo se si potrà fare questo matrimonio. Se non viene lui verrà un altro, non si può tergiversare ancora. Si è perso già molto tempo".