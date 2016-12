Cristiano Ronaldo: "Resto al Real Madrid, lasciatemi in pace"

22:08 - Cristiano Ronaldo giura amore eterno al Real Madrid. E' lo stesso portoghese a rompere il silenzio e a sfogarsi al quotidiano A Bola: "Non ho mai parlato con la stampa negli ultimi tempi - dice CR7 -, faccio un'eccezione stavolta perché voglio sottolineare che le notizie che mi vorrebbero in conflitto con il Real sono false. Sono molto felice di giocare per il club più grande al mondo ed è con questo club che voglio tornare a vincere".

Nelle ultime settimane i rumors su presunti dissapori con la dirigenza dei Blancos erano diventati più insistenti, in particolare dopo il brusco licenziamento di Carlo Ancelotti, il tecnico della Decima con cui Ronaldo aveva un particolare feeling. Da quel momento erano iniziate a circolare le voci che davano il Pallone d’oro in partenza destinazione Paris Saint Germain. Ma l'asso portoghese nega qualsiasi contrato con il Real: "Sono profondamente infastidito da quello che si è scritto, sto parlando appunto per fare chiarezza e soprattutto perché mi lasciate un po' in pace. Io e il Real Madrid stiamo molto bene l'uno con l'altro".