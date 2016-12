Criscito esce allo scoperto: "Voglio il Napoli"

Come ha spiegato Walter De Maggio a "4-4-2", Mimmo Criscito vuole fortemente il Napoli . Accostato più volte all'Inter in questi ultimi giorni di mercato, il terzino ha invece espresso chiaramente la volontà di giocare nella squadra di Maurizio Sarri. La palla passa ora ad Aurelio De Laurentiis, che deve trovare un accordo con lo Zenit in fretta per riportare il giocatore in Italia dopo 5 anni.

"Voglio andare al Napoli, ora sta a loro trovare un accordo con lo Zenit", il desiderio espresso. Nonostante la volontà del giocatore sia spesso decisiva in questi casi, la trattativa non sarà però semplice per diversi motivi: innanzitutto i tempi sono piuttosto stretti dato che mercoledì alle 23 il mercato chiuderà, in secondo luogo la valutazione del giocatore che fa il club russo, che nel 2011 lo pagò 11 milioni, è di circa 15 milioni, inoltre il terzino, il cui contratto con lo Zenit scade nel 2018, percepisce 3,4 milioni di euro netti a stagione. Probabilmente lo Zenit si accontenterebbe di circa 10 milioni, magari con l'inserimento di qualche bonus, sicuramente il giocatore potrebbe fare un sacrificio economico e abbassarsi lo stipendio, magari a fronte di un contratto dalla durata più lunga, ma certamente resta il fatto che il tempo non è molto. Le ultime ore della sessione estiva si prevedono bollenti in casa azzurra.