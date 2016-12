CR7: "Vi spiego perché ho scelto l'United e non sono andato all'Inter"

Alla presentazione del docu-film sulla sua vita, Cristiano Ronaldo ha rivelato i retroscena del suo passaggio al Manchester United all'età di 18 anni. Il portoghese, all'epoca con la maglia dello Sporting Lisbona, era corteggiato da Inter, Barcellona e Valencia, ma scelse i Red Devils solo per una promessa di Sir Alex Ferguson: mentre le altre squadre lo costringevano a un altro anno in Portogallo prima della partenza, lo United gli garantiva subito la presenza sicura nel 50% delle partite di campionato. Il fortunato acquisto da parte del Manchester fu realizzato anche grazie alla speciale mediazione di Jorge Mendes: "Nutro una grande passione verso lo United. Quello che Jorge ha fatto per me quando avevo 18 anni è stato un sogno. Quando Ferguson mi voleva aveva detto che avrei giocato il 50 per cento delle partite, cosa incredibile. Ho preso questa decisione perché Jorge mi ha aiutato. Ma anche la promessa di Ferguson è stata fondamentale", ha rivelato CR7.