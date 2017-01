Senza squadra dopo la chiusura della parentesi con i Montral Impact della Mls, Didier Drogba è stato proposto dai suoi agenti a diverse squadre in giro per il mondo. Uno dei club contattati è il Corinthians, in Brasile, che però ha detto di non essere interessato al bomber ivoriano. "Con tutto il rispetto per il giocatore, non approvo questa idea", ha spiegato il direttore sportivo Flavio Adauto.