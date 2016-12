Contromossa Juventus: Cavani se parte Morata

La società bianconera negli ultimi anni si è dimostrata la regina della programmazione, ma se davvero il Real Madrid dovesse decidere di riportare a casa Alvaro Morata, Marotta e Paratici proveranno in tutti i modi l'assalto a un pupillo storico come Edinson Cavani. La situazione dell'uruguayano a Parigi è chiara e l'addio a fine stagione pare cosa certa, ma non in saldo. Per il cartellino del Matador serviranno almeno 50 milioni di euro, ma a complicare la trattativa è l'ingaggio da 9 milioni più bonus annui dell'attaccante. Il tetto salariale della Juventus al momento è decisamente più basso e trovare un accordo potrebbe non essere così scontato.



Soldi però ci sono, sia per i risultati sul campo che per il tesoretto che in ogni caso porterà la Champions. Inoltre la cessione di Morata per 32 milioni porterebbe una plusvalenza da 20 vista l'ammortizzazione della spesa iniziale su due stagioni dando margine di manovra ai bianconeri che potrebbere non limitarsi a sostituire lo spagnolo.



Non è da escludere, infatti, che prima ancora di puntare tutto su Cavani la Juventus provi a chiudere un colpo grosso a centrocampo. Gundogan è il nome caldo e la recente apertura del centrale del Borussia Dortmund ha spalancato le porte delle offerte da mezza Europa, ma il vero obiettivo è Marco Verratti. Difficile, ma non impossibile nonostante le parole d'amore dell'abruzzese per la società parigina. Se Marotta potrà imbastire una trattativa su tavolo doppio è difficile da ipotizzare, molto dipenderà anche dal futuro di Pogba.