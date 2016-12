Conte, quale futuro? C'è la Roma in pole, ma occhio alla Juve

Quale futuro per Antonio Conte? L'attuale ct azzurro difficilmente continuerà la sua avventura alla guida della Nazionale dopo gli Europei di giugno. Il sogno del mister pugliese resta quello di allenare un grande club per andare all'assalto della Champions League, suo obiettivo numero uno. E così la pista più battuta porta più che all'estero in Italia, a quella Serie A abbandonata solo poco tempo fa con l'addio alla Juve. Come racconta il nostro Paolo Bargiggia, in pole position c'è la Roma, che ha puntato su Conte per aprire l'era successiva a quella di Garcia.