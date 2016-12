Conte-Chelsea, è fatta: nei prossimi giorni firmerà un triennale

Conte-Chelsea, è fatta. Sono stati infatti positivi i contatti tra l'entourage del ct dell'Italia e i dirigenti Blues e dunque mancano solo i dettagli per la firma che legherà Conte al club di Roman Abramovich per tre anni non appena terminerà il suo contratto con la Nazionale azzurra dopo gli Europei in Francia. Il nero su bianco è previsto nei prossimi giorni a Londra.