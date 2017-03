Conte allontana l'Inter: "Spero di restare tanti anni al Chelsea"

Antonio Conte non ha nostalgia dell'Italia, anzi. "Spero che la mia famiglia possa raggiungermi presto a Londra, ho bisogno di loro, e spero soprattutto di restare per molti anni al Chelsea - ha detto a 'Standard Sport' il tecnico dei Blues, appena nominato allenatore londinese dell'anno, accostato negli ultimi tempi all'Inter - Quando si inizia una nuova avventura l'obiettivo è quello di creare qualcosa di grande e importante per il club".