Con Juve e Inter, c'è anche il Milan su Lavezzi

Attorno a Ezequiel Lavezzi, 30 anni, da 4 stagioni al Paris St Germain e con una voglia (mai nascosta) di rientrare in Italia, si stanno muovendo un po' tutti. Se ne parla da un anno, forse anche un anno e mezzo. E ora lo si fa con più insistenza e precisione, dando una scadenza (gennaio 2016) come priorità frettolosa, ma non troppo, e un più ragionevole impatto per luglio 2016.

Si è appena detto che la Juventus ha mosso in questi giorni chi di dovere per i contatti e le proposte. Scavalcando l'Inter che insegue il Pocho già dai tempi di Mazzarri (seconda stagione) e anche con l'approdo di Mancini, tant'è che a luglio-agosto scorsi c'erano state trattative poi rimaste lì, appese alle eccedenze di costi.

Inter e Juventus restano sullo sfondo di un interesse molto forte, ma da chi sta intorno a Lavezzi emerge anche un rifiorito intersse del Milan, che su Lavezzi aveva fatto pensieri forti a tempo debito.

Siamo alle voci, non a precisazione di cifre e proposte di contratto. Del resto Lavezzi al 30 giugno prossimo avrà esaurito i suoi 4 anni di contratto col Psg, a Parigi non si parla di rinnovo e la possibilità di averlo a costo zero apre le porte a un interesse davvero collettivo. Chi la spunterà?