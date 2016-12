17 luglio 2016 22:07 Comprati, valorizzati e rivenduti: Kanté come Vieri e Veron Il francese è lʼultimo di una lunga lista di giocatori ceduti dai club dopo una sola (ottima) stagione

Comprati, valorizzati e venduti. La cessione di N’Golo Kanté al Chelsea ha riportato in primo piano uno ‘stile’ di mercato che molte società praticano o hanno praticato: le vendite lampo dopo una sola stagione ad alto livello. Il francese, protagonista dell’incredibile cavalcata del Leicester, è passato al Chelsea per 38,5 milioni di euro dopo essere stato preso dal Caen l’anno prima per 9 milioni.

Per le Foxes, conti alla mano, un guadagno di quasi 30 milioni in un solo anno. Non male, anche se magari Ranieri non sarà molto contento. Ma la storia di Kanté non è affatto nuova nel calciomercato moderno. Ogni anno, nei principali campionati europei, decine di calciatori partono per una nuova destinazione dopo aver acquistato valore in una sola - seppur buonissima - stagione. Sarebbe impossibile elencarli tutti, ma proviamo a citare i trasferimenti più importanti degli ultimi anni.

Poco prima di Kantè, un’altra squadra di Premier – il Tottenham – ha investito 22 milioni di euro per l’attaccante olandese Vincent Janssen rendendo felice l’Az Alkmaar, che l’anno prima lo aveva pagato appena 500mila euro. Sempre quest’anno il Manchester United non ha badato a spese per il difensore ivoriano Eric Bailly, ‘strappato’ al Villarreal per 38 milioni di euro. Gli spagnoli lo avevano prelevato nell’estate 2015 dall’Espanyol per poco meno di 6 milioni.





IL MAGO SABATINIUn caso attuale e tutto italiano è quello di Martin De Roon, promettente centrocampista olandese protagonista di un ottimo campionato con l’Atalanta. Scovato nell’Heerenveen e acquistato per 1,3 milioni di euro, i nerazzurri lo hanno spedito al neopromosso Middlesbrough per la discreta somma di 15 milioni. Ma il maestro delle valorizzazioni lampo in Italia è senza dubbio Walter Sabatini: il ds della Roma è riuscito, in questi anni, a finanziare il mercato giallorosso grazie ad alcune intuizioni come Marquinhos e Benatia. Il difensore brasiliano, preso per 5,7 milioni dal Corinthians nel 2012 e poi affidato alle cure di Zeman, ha fruttato poco meno di 32 milioni grazie alla cessione al Psg. Denaro in parte reinvestito immediatamente per prendere Benatia dall’Udinese per 13 milioni. Arrivato tra qualche mugugno, il centrale marocchino ha firmato una stagione stupenda tanto da essere acquistato dal Bayern per 28 milioni: più del doppio del costo iniziale.





SICUREZZA BOBOParlando di giocatori, Vieri resta impareggiabile per quanto riguarda la capacità di convincere fin dalla prima stagione in una nuova squadra. Una caratteristica che gli ha permesso di incrementare, di anno in anno, il suo valore. Il bomber è passato all’Atalanta alla Juve per 2,5 milioni (1996), dalla Juve all’Atletico Madrid per 15 milioni (1997), dall’Atletico alla Lazio per 25 milioni (1998) e dalla Lazio all’Inter per 45 milioni (1999). Juan Sebastian Veron, invece, ha quasi raddoppiato il suo valore nella sola stagione 1998-99, quando venne preso dal Parma per 17,5 milioni e poi rivenduto alla Lazio l’anno dopo per 30. Decisamente altri tempi per il calcio italiano. Di recente, va ricordato il caso di Thiago Motta, ingaggiato dal Genoa a parametro zero nel 2008 e passato all’Inter, dove diventerà una colonna del Triplete firmato Mourinho, per 10 milioni.