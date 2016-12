20 giugno 2015 Colpo Inter: preso Kondogbia dal Monaco Per lui contratto di 4,2 mln per 5 anni, al club 36 milioni. Lunedì visite mediche a Milano

Fuochi d'artificio in casa Inter: Geoffrey Kondogbia ha firmato un contratto di cinque anni e fino al 2020 sarà un giocatore nerazzurro. La fumata bianca è arrivata dopo una lunga trattativa e al Monaco andranno circa 36 milioni di euro che rendono il centrocampista francese il terzo giocatore più costoso della storia dell'Inter dopo Vieri e Crespo. Vinta la concorrenza del Milan. Al giocatore 4,2 milioni di euro all'anno.

FASSONE E AUSILIO LASCIANO IL LOUIS IIMarco Fassone e Piero Ausilio hanno appena lasciato il Louis II, dopo l'accordo con il Monaco per Kondogbia. Il centrocampista francese è stato soffiato al Milan.

KONDOGBIA LASCIA LA SEDEAlle 18.50 Kondogbia ha lasciato la sede. Ora si aspetta soltanto la firma tra Monaco e Inter. Poi il giocatore lunedì effettuerà la visita medica.

KONDOGBIA HA FIRMATONotizia dal Principato, anzi: dalla sede del Monaco. Sono le 17,25 e a quanto dicono proprio in questi istanti Geoffrey Kondogbia ha firmato il contratto che lo lega all'Inter per 5 stagioni. Ovvio che il tutto sarà poi ufficiale dopo le visite mediche.

L'INTER NELLA SEDE DEL MONACOA questo punto, si tratta di mettere le firme sul contratto col Monaco. E Fassone e Ausilio si sono recati presso la sede del club monegasco proprio per espletare quest'ultima, diciamo, formalità. L'intesa è stata raggiunta sulla base di 36 milioni. In arrivo nella sede anche Geoffrey Kondogbia.

KONDOGBIA A MILANO GIA' DOMENICAVisite mediche fissate per lunedì, e Kondogbia è atteso a Milano già domenica, se non addirittura nella tarda serata di oggi (sabato).

PRECISAZIONE SULLE CIFREE' solo per precisare la cifra che l'Inter ha offerto al Monaco: sono 36 milioni e non 38 milioni di euro.

LA SPESA RECORD DI CASA INTERTenute le debite distanza sul valore del denaro, i 38 milioni di euro per Kondogbia sono, per la storia recente dell'Inter, la terza cifra più alta spesa dopo i 90 miliardi di lire versati da Moratti alla Lazio per Bobo Vieri nel 1999 (46 milioni di euro al cambio); e i 35 più 10 milioni di euro per Crespo nel 2002, pagati in due rate. Ovvio che il valore reale di quell'epoca è assai diverso rispetto all'attuale, ma tant'è. Per Ronaldo nel 1997, Moratti aveva pagato la clausola rescissoria del Barcellona: la "miseria" di 48 miliardi di lire. Altri tempi. E poi quello era il Fenomeno.

A MONTECARLO DICONO: INTER, E' FATTALe novità minuto per minuto e da Montecarlo dicono: è fatta. Kondogbia all'Inter per 38 milioni e le cifre di cui si è detto. Visite mediche lunedì a Milano e tutto quel che serve. Sorpasso sul Milan. E al prossimo derby.

LE CIFRE INTER-KONDOGBIANiente di ufficiale da parte interista, ma si parla delle cifre: 4,2 milioni a stagione al giocatore, per 5 anni. E pronti 38 milioni da versare al Monaco, i colloqui fra i dirigenti nerazzurri e quelli del club monegasco sono in corso. C'è chi ipotizza, addirittura, che siano già state fissate le visite mediche per Kondogbia, lunedì, e che la firma sia questione di ore.

INTER IN CORSIA DI SORPASSOAggiornamenti da Montecarlo. Ausilio e Fassone hanno concluso l'incontro coi procuratori di Kondogbia e filtrano ipotesi positive sull'andamento della trattativa, nel senso che ci sarebbe il benestare. Tant'è che a questo punto i due dirigenti nerazzurri sarebbero pronti a un vertice col club per mettere a punto l'offerta definitiva. Una sorta di sorpasso nerazzurro nel derby.

VERTICE INTER-AGENTE KONDOLasciato l'hotel in cui alloggiavano, Fassone e Ausilio non hanno lasciato Montecarlo, ma si sono recati preso un altro hotel per incontrare i manager di Kondogbia. All'Inter risulta che il Milan abbia fatto al giocatore una offerta superiore (4 milioni a stagione per 4 anni, più bonus) che supera la proposta nerazzurra.

FASSONE E AUSILIO LASCIANO L'HOTELFassone e Ausilio hanno lasciato l'hotel dove avevano alloggiato ieri. Segno, anche questo, che la trattativa avrà bisogno di ulteriori aggiornamenti.

INTER, C'E' L'OK DI THOHIR ALL'OPERAZIONEC'è l'ok di Erick Thohir all'operazione. Il via libera del presidente indonesiano è arrivato ieri in una videoconferenza con Ausilio, Fassone e Bolingbroke.

GALLIANI NON E' PIU' A MONTECARLOL'ad del Milan ha lasciato il Principato dopo la lunghissima trattativa che lo ha visto protagonista nella giornata di ieri per quanto riguarda l'affare Kondogbia.

GALLIANI: "PUO' COSTARE OLTRE 40 MLN, CHI VINCE SI DISSANGUA"Il derby di mercato tra Milan e Inter ha fatto schizzare alle stelle il prezzo di Geoffrey Kondogbia: "La concorrenza ha fatto esplodere il prezzo del cartellino e la richiesta d'ingaggio del giocatore". "Chi vince si dissangua", ha ammesso Adriano Galliani che però non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Neanche a certe cifre che sembravano irraggiungibili fino a qualche settimana fa: "Si parte da almeno 35 milioni, ma si può pensare di dover arrivare anche oltre i 40. E Kondogbia ora chiede parecchi milioni di euro per essere convinto". Si tratta di una scommessa: "Solo che chi vince questa partita non è detto che sia il vero vincitore". L'ad rossonero, a La Gazzetta dello Sport, ha preferito non sbilanciarsi sull'esito dell'affare: "Né pessimista né ottimista".

KONDOGBIA, LA SITUAZIONEGalliani e Ausilio rimarranno nel Principato di Monaco per cercare di chiudere per Kondogbia. Al momento il Milan sembra aver trovato un accordo con il giovane centrocampista grazie anche all'aiuto della Doyen, mentre l'Inter è più vicina all'intesa con il Monaco dopo l'incontro della notte. Altra giornata caldissima a Montecarlo. Tutti gli aggiornamenti in diretta dal nostro collega di Premium Sport Simone Cerrano che si trova nel Principato.

INTER, FASSONE: "SI VA AVANTI"Nella notte lungo incontro tra Inter e Monaco che si è concluso alle 2 senza però trovare un accordo. Fassone all'uscita: "Parti più vicine? Purtroppo no. Se si continua a sperare? Vediamo. Domani si tratta? Andiamo avanti".