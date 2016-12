Clamoroso Napoli: trattativa con la Fiorentina per Kalinic

Incredibile e inattesa svolta di mercato per l'attacco del Napoli . Gli azzurri, che sembravano a un passo da Zaza - in questo senso erano state chiarissime le parole del padre e agente dello juventino che parlava di "destinazione assolutamente gradita" - hanno intavolato una trattativa con la Fiorentina per uno scambio Kalinic-Gabbiadini . L'affare non è semplice ma si può chiudere. Per Zaza si è rifatto sotto il West Ham con una nuova offerta.

Ma andiamo con ordine e partiamo da Zaza. Dopo le parole dell'agente-padre del giocatore ("Ho parlato con Giuntoli e valutiamo l'opzione con grande attenzione. Noi restiamo in attesa del Napoli"), è immediatamente arrivata la risposta della Juve che, come rivelato da Raffaele Auriemma, lo ha convocato a Vinovo. Per dire cosa? La sensazione era per tutti che si arrivasse alla fumata bianca e alla cessione al Napoli. La Juve, invece, non solo ha ribadito di non aver intenzione di cedere Zaza in Italia, ma ha riferito al giocatore di una nuova offerta del West Ham, pronto a garantirgli un buon ingaggio e investire per il suo cartellino 25 milioni più bonus.



Zaza avrebbe dato il suo via libera all'affare costringendo di fatto il Napoli a cambiare obiettivo. Ecco quindi il nuovo affondo per un giocatore - Kalinic - che già era stato monitorato con attenzione. I dirigenti partenopei hanno contattato la Fiorentina proponendo, in cambio, Gabbiadini. Un'offerta considerata interessante dai viola che sarà approfondita nei prossimi giorni. Per i cartellini si parla di scambio secco o quasi - la valutazione è simile -, ma per gli ingaggi bisogna trovare un accordo con i giocatori. Cosa accadrà lo scopriremo a breve, ma resta il fatto che la trattativa è stata aperta e che potrebbe portare a un clamoroso doppio colpo di mercato.