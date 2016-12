CITY, PRONTI 50 MILIONI PER POGBA

Maxi-offerta del Manchester City per Paul Pogba: la prossima estate il club inglese offrira' oltre 50 milioni di euro alla Juventus per il cartellino del francese. Secondo il Daily Mail, il City ha individuato nel centrocampista il sostituto ideale di Yaya Toure', destinato a fine stagione a lasciare l'Etihad Stadium. Manuel Pellegrini lo considera gia' tra i migliori in Europa nel suo ruolo e nonostante il rinnovo appena firmato con la Juventus, a Manchester c'e' una cauta fiducia che l'acquisto possa essere finalizzato. D'altronde il City non ha mai badato a spese per raggiungere i suoi obiettivi come quando ne 2011 aveva speso poco meno di 50 milioni per Sergio Aguero o come quando questa stagione ha messo a disposizione di Pellegrini circa 70 milioni per il difensore del Porto Eliaquim Mangala e il centrocampista brasiliano Fernando. Anche Manchester United e Arsenal in passato avevano bussato alle porte della Juventus per Pogba, ma la determinazione del City sembra non temere concorrenti.