CITY-INTER: GUARDIOLA VUOLE MURILLO

Il Mundo Deportivo ne è certo: l'obiettivo estivo di Pep Guardiola per il suo Manchester City è Jeison Murillo. Il difensore dell'Inter, si legge, può partire per circa 40 milioni di euro, cifra non certo proibitiva per le casse del City. Secondo il quotidiano sportivo catalano, anche a gennaio il colombiano era finito nel mirino dei Citizens.