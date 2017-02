Pep Guardiola teme che Aguero, per il quale si parla anche di Inter, possa rimanere al Manchester City. "Mi piacerebbe se rimanesse qui, ma non so cosa succederà. Sono stato chiaro con lui, conosce i piani dell'allenatore e del club. Non vogliamo venderlo, vogliamo che resti qui a lungo o almeno fino a quando lo vorrà", ha detto.