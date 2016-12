City, Ancelotti per il futuro: i tifosi lo preferiscono a Guardiola

21:01 - Gli ultimi, negativi, risultati del City (quasi fuori dalla Champions e sempre più lontano dal Chelsea in Premier) hanno scatenato numerosi rumors di mercato riguardanti la panchina dei Citizens, che dalla prossima stagione potrebbe avere un nuovo tecnico. Nei giorni scorsi è tornato di moda Guardiola, ma il nome nuovo - riferisce il Daily Mirror - è quello di Ancelotti. Secondo alcuni sondaggi tra i tifosi, Carletto sarebbe l'allenatore più gradito.

Appare difficile, salvo sorprese, che Pellegrini resti alla guida del Manchester City anche nella prossima stagione. La situazione potrebbe cambiare nel caso in cui il tecnico riuscisse a conquistare almeno la Premier League, ipotesi però alquanto remota. Così, a tre mesi dalla fine della stagione, sono già cominciati a circolare i nomi dei possibili sostituti.



In pole, fino a qualche giorno fa, c'era Pep Guardiola, ma molto dipenderà dall'epilogo della stagione con il suo Bayern Monaco. Ecco perché Oltremanica è già spuntata l'alternativa: Carlo Ancelotti, legato al Real Madrid con un cotnratto fino al 2016 ma libero di lasciare i Merengues in anticipo grazie a una clausola. Un nome cha affascina l'Inghilterra, dove col Chelsea ha conquistato una Premier League e una Fa Cup.



Secondo quanto riferito dal Manchester Evening News, tre tifosi su cinque dei Citizens vorrebbero un nuovo allenatore per la prossima stagione. Pellegrini, è evidente, ha perso parecchio appeal nell'ambiente e - come riferisce un sondaggio del Mirror - il 31% dei tifosi del City vorrebbe Ancelotti come successore del tecnico cileno. Carletto più Guardiola, secondo nome più votato con il 29%. La palla, ora, passa a Florentino Perez.