Cina: Ciro Ferrara riparte dal Wuhan Zall

A quasi quattro anni dall'ultima esperienza con la Sampdoria, Ciro Ferrara è pronto a tornare in panchina. L'ex tecnico blucerchiato, con un passato anche alla Juve e in Under 21, ripartirà dalla Cina, dove ad attenderlo c'è il Wuhan Zall, club che milita nella seconda serie del campionato, l'equivalente della nostra Serie B. Il primo obiettivo di Ferrara sarà la salvezza, visto che la squadra attualmente si trova all'undicesimo posto.