CHIEVO: "NESSUNA OFFERTA DEL TORO PER CASTRO"

Luca Nember, direttore sportivo del Chievo Verona, ha chiarito alcuni dettagli sulle veci di mercato attorno a Castro, in particolare sull'interesse del Torino. "Col Toro abbiamo parlato un paio di mesi fa ma ancora non abbiamo ricevuto offerte ufficiali - ha spiegato -. Castro potrebbe stare in molte squadre di media-alta classifica".