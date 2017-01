Rolando Maran chiede rinforzi per il suo Chievo. "Castro via? Queste cose le decide la società. Oggi dovevamo stare attenti a livello numerico, cominciamo a essere pochini soprattutto in zona avanzata. Io spero che i miei giocatori rimangano perché mi danno garanzie, per il resto è ovvio che siamo un po' in emergenza", ha detto l'allenatore gialloblù.