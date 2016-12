Chicharito Hernandez, un assist all'Inter

Un assist per l' Inter , il Chicharito Hernandez ha parlato così del suo futuro: "La mia priorità è quella di giocare titolare". L'attaccante messicano piace molto ai nerazzurri che avrebbero già formulato un'offerta al Manchester United e Mancini può garantirgli il posto fisso al fianco di Icardi. L'attaccante, che è in vacanza, sta valutando tutte le proposte: "Vorrei restare a Madrid ma voglio giocare più spesso".

Per il momento Rafa Benitez ha deciso di non confermarlo al Real e quindi il Chicharito è rientrato al Manchester United dal prestito. Ma anche dalle parti di Old Trafford il messicano è dato in uscita. E qui l'Inter è pronta a inserirsi con circa 7 milioni di euro. Valutazione al ribasso, ma Ausilio è ottimista visto i buoni rapporti tra i due club. Attenzione, però, alla tentazione Mls con un New York City che hanno messo gli occhi sul giocatore.