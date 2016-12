Chi più spende più guadagna: è un mercato da scudetto

Sono tutte talmente attaccate che basta un niente. Un gol sbagliato o segnato, un fuorigioco segnalato o non segnalato o, come non accade quasi mai a gennaio, l'acquisto giusto. Già perché mai come quest'anno il mercato di riparazione potrebbe davvero scompaginare gli equilibri, rimescolare le carte e, di fatto, dare lo slancio decisivo nella corsa scudetto. Cinque squadre in quattro punti non sono soltanto un inedito assoluto per il nostro campionato dall'introduzione dei tre punti, sono anche un obbligo, per tutti, di investire su giocatori che possano fare la differenza tra vittoria e sconfitta, Champions o Europa League. Ballano gloria e molti soldi. Abbastanza per capire che, alla fine, chi più spende (bene) più guadagnerà.

Nonostante le dichiarazioni freddine dell'ultimo turno di campionato, è insomma lecito aspettarsi un gennaio scoppiettante. Per dire: può permettersi la capolista Inter di restare fuori dalla mischia - Mancini ha più volte ripetuto che la squadra rimarrà così - mentre le rivali allo scudetto si rafforzeranno? E ancora: possono lasciare Fiorentina, Juve, Napoli e Roma che i nerazzurri aggiustino la rosa senza reagire proprio adesso che la rincorsa diventa senza margini d'errore? La risposta è ovviamente no.



Resta da capire, quindi, dove le "cinque sorelle" andranno a parare. L'Inter, è opinione comune, ha bisogno di un uomo d'ordine in mezzo al campo. Si è parlato a più riprese di Pirlo perché, come anticipato dal nostro Bruno Longhi, per il regista della Nazionale si era mosso addirittura Mancini in prima persona. La questione si è fermata ai sondaggi, perché Pirlo ha manifestato perplessità di vario tipo - dalla militanza rosso-bianconera fino alla suggestione qatariota - e perché non era semplicemente ancora tempo di forzare la mano. E' possibile, però, che a gennaio l'Inter torni all'attacco perché Pirlo, pensano i nerazzurri, è il solo giocatore in circolazione in grado di aggiungere qualità alla mediana del Mancio. Oltre a Pirlo, però, gli uomini di Thohir hanno messo nel mirino Candreva (costa molto) e Feghouli. Tutti giocatori che potrebbero dare all'Inter la spinta decisiva in chiave scudetto.



Si sta muovendo, sia pure sotto traccia, anche la Juve. La piazza invoca a gran nome Gundogan, ma Marotta sa bene quanto sia difficile trattare in Germania. Più alla portata Banega, in scadenza con il Siviglia, e, semmai, Lavezzi, da tempo deciso a lasciare il Psg. Il resto del mercato bianconero sarà fatto di piccoli aggiustamenti perché Max Allegri ha chiesto solo giocatori in grado di spostare gli equilibri. Possibilmente un trequartista, eventualmente una punta.



In mezzo al campo lavorerà invece il Napoli - che cerca alternative a Jorginho e Allan - mentre, a partire da Lisandro Lopez, è in difesa che si muoverà la Fiorentina. Occhio ai viola: Della Valle si è fatto la bocca buona dopo quattro mesi vissuti ad alta quota e ha già annunciato un mercato importante. E' stato l'unico a gettare la maschera e non è tipo da fare proclami non seguiti poi da fatti.



Infine la Roma ed eventualmente il Milan. I giallorossi, occupati a risolvere il "problema panchina", non si sono per il momento mossi. Sabatini, che sta chiudendo la cessione di Iturbe, potrebbe però avere soldi freschi da investire magari su un difensore di qualità. I rossoneri, che hanno già annunciato il ritorno di Boateng, devono innanzitutto sfoltire la rosa. Ma attenzione a Berlusconi: con lui in pista un colpo di scena non è mai da escludere.