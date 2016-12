31 agosto 2016 21:02 Chelsea scatenato: preso Marcos Alonso. E ritorna David Luiz! Lo spagnolo arriva dalla Fiorentina per 27 milioni. Incredibile ritorno del brasiliano: al Psg 40 milioni

Chelsea scatenato nell'ultimo giorno di mercato. Antonio Conte, ora, non potrà lamentarsi. In un solo giorno, come ai vecchi tempi, Roman Abramovic ha sborsato quasi 70 milioni di euro. 27 vanno alla Fiorentina per Marcos Alonso, circa 40 al Psg per il clamoroso ritorno a Stamford Bridge di David Luiz. L'esterno mancino, sbarcato a Firenze nel 2013, torna così in Premier dopo l'esperienza col Bolton. Per lui contratto fino al 2021.

"Sono molto felice - le prime parole di Marcos Alonso rilasciate al sito ufficiale del Chelsea -. Si tratta di un passo avanti nella mia carriera e penso che questo sia il posto perfetto per me per continuare a crescere. È arrivato il momento di vincere dei titoli".



Lo spagnolo non nasconde tutto il suo entusiasmo: "Quando ho saputo che il Chelsea era interessato a me, è stato facile decidere. La mia famiglia e gli amici intimi sanno che il Chelsea è il club dove sognavo di giocare e quindi sono davvero entusiasta di questa nuova sfida e non vedo l'ora di lavorare con i miei nuovi compagni".

And here he is! Welcome to Chelsea, @marcosalonso03! pic.twitter.com/FX7x6E3nlC — Chelsea FC (@ChelseaFC) 31 agosto 2016