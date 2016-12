Chelsea, Salah non convocato per la torunée

José Mourinho non ha convocato Mohamed Salah per la tournée estiva del Chelsea in Nord America. L'egiziano, quindi, rimane in attesa di scoprire cosa ne sarà del suo futuro. A questo punto l'Inter ma soprattutto la Roma seguono ancora più da vicino la vicenda. La Fiorentina, però, punta ancora ad ottenere un "veto": i Viola non voglio vedere l'egiziano in una squadra italiana. Il ds giallorosso Sabatini è a Londra per piazzare gli esuberi (Doumbia e Gervinho su tutti) ma anche per capire quali margini ci sono per arrivare a Salah.