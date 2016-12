Chelsea-Real, doppia rivoluzione: CR7 ai Blues, Lewa a Madrid

Per "As" il progetto di rilancio del patron del Chelsea ormai è chiaro e sul piatto c'è un bel tesoretto. Abramovich vuole ridare smalto ai Blues e starebbe preparando un'offerta irresistibile da presentare al Real (si parla di oltre 100 milioni di euro) per portare CR7 a Londra. L'idea è quella di trasformare Ronaldo nel nuovo uomo immagine del club e di riportare rapidamente la squadra sul tetto d'Europa. Il tutto con o senza Mourinho seduto in panchina. Per vedere CR7 con la maglia del Chelsea, in cambio i Blues sarebbero pronti a rivoluzionare la squadra e vendere Hazard, Oscar e Matic. Un sacrificio importante, che dà anche il senso della concretezza del progetto. Su Ronaldo, infatti, c'è sempre anche il pressing del Psg, che resta alla finestra in attesa di nuovi sviluppi e potrebbe far saltare il banco.



E il Real? A Madrid da qualche tempo CR7 lo vedono con le valigie in mano e anche Perez sembra ormai essersi rassegnato all'idea di perderlo. Non senza però aver prima individuato l'uomo giusto per sostituirlo. Che nello specifico, in casa Real, sembra essere Lewandowski. Il presidente dei Blancos ha già speso più volte parole di grande elogio per il bomber implacabile del Bayer, che e a questo punto sembra essere proprio l'erede designato di CR7. In questo caso, per ora, di cifre però non si parla, ma l'idea di Perez è chiara: se parte Ronaldo, arriva Lewa. Ad ogni costo. Per buona pace del Bayern e degli altri top club che con questa doppia rivoluzione di mercato al Chelsea e al Real potrebbero vedere completamente cambiati gli equilibri del calcio europeo.