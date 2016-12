Chelsea: Ramires va in Cina, Pato arriva a Londra

Grandi movimenti in casa Chelsea. E' ufficiale la cessione di Ramires ai cinesi dello Jiangsu Suning: per il 28enne centrocampista i Blues intascheranno la bellezza di 33 milioni di euro. Per un brasiliano che lascia Londra, ce n'é un altro che arriva: Alexandre Pato è sbarcato all'aeroporto di Heathrow. L'ex Milan si sottoporrà ora alle visite mediche e giocherà in Premier League fino al termine della stagione.

Il Papero è sbarcato a Londra nel primo pomeriggio per sottoporsi alla visite mediche di rito. Solo dopo aver espletato gli obblighi medici, il Chelsea renderà ufficiale il suo acquisto. L'ex attaccante del Milan, nelle ultime due stagioni al Corinthians, ha sei mesi di tempo per dimostrare il suo valore e convincere i Blues ad acquistarlo a titolo definitivo. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore del Chelsea: "Il Chelsea è la mia nuova casa. Non vedo l'ora di conoscere nuovi amici e nuovi compagni di squadra. Sono davvero impaziente di giocare con la maglia del club".



Dopo 5 anni e mezzo fa invece le valige Ramires, che chiude la sua fruttuosa esperienza londinese con 254 presenze e 34 gol. Lo Jiangsu Suning, la stessa squadra che non ha mantenuto le promesse con Luiz Adriano e ha mollato Guarin, ha messo sul piatto 25 milioni di sterline (quasi 33 milioni di euro), una cifra irrinunciabile per il club di Abramovich che nel 2010 lo aveva pagato 18 milioni di sterline (23,5 milioni). Una plusvalenza di 10 milioni di euro. Ramires, che in Cina trova l'ex Chelsea Dan Petrescu, diventa così l'acquisto più costoso della storia del campionato locale.