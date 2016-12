Chelsea, nuovo contratto per Mourinho

14:34 - José Mourinho ha un contratto in scadenza nel 2017, ma il Chelsea avrebbe già deciso di blindarlo. La stampa britannica svela che Abramovich, nel mese di gennaio, proporrà allo Special One un nuovo contratto, probabilmente anche più ricco dell'attuale. La mossa vuole scoraggiare il Barcellona, che ha messo gli occhi sul portoghese per il dopo Luis Enrique. Mou, dal canto suo, non ha alcuna voglia di lasciare Stamford Bridge.

"Fosse per me, chiuderei qui la carriera" ha spiegato a più riprese il tecnico portoghese, tornato a Londra nell'estate del 2013 dopo la non esaltante parentesi di Madrid. Mourinho, che guida la classifica della Premier con ampio margine sulle rivali, ha un contratto di per sé molto lungo. Ma le avances, più o meno velate, del Barcellona, sembrano aver convinto il Chelsea a fare un altro sacrificio e offrire un nuovo contratto all'allenatore. Lo scrive il Daily Express.