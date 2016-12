Chelsea, Mourinho: "Niente Pogba, non possiamo permettercelo"

Josè Mourinho si rassegna ed è costretto a fare i conti: il Chelsea non può arrivare a Paul Pogba. Lo Special One è stato chiaro parlando del francese della Juve: "Credo che tutti abbiano interesse per un giocatore così, però ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Non possiamo permettercelo. Mi piace la Tour Eiffel, ma non posso avere la Tour Eiffel nel mio giardino. E non posso avere nemmeno la Tour Eiffel di Las Vegas".