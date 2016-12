Chelsea, Mourinho chiude a Torres: "Non ho spazio per lui"

15:37 - Che l'avventura al Milan prosegua o meno, una cosa è certa: Fernando Torres non tornerà al Chelsea proprietario del suo cartellino. Lo ha ribadito José Mourinho: "Impossibile un suo ritorno da noi, non ho spazio - ha detto il portoghese in conferenza stampa rispondendo alle voci di mercato sullo spagnolo -. Non so se via vero o no, a me risulta che sta bene al Milan dove è in prestito per due anni. Nel Chelsea non c'è spazio per lui".