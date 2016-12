Chelsea: Marcos Alonso è a un passo

Sta per concludersi l'avventura di Marcos Alonso con la Fiorentina, che sta definendo il trasferimento dello spagnolo al Chelsea. Antonio Conte ha infatti scelto il giocatore viola per rinforzare la corsia di sinistra e per il club della famiglia Della Valle sono pronti circa 27 milioni di euro. Marcos Alonso è dunque a un passo dal ritorno in Premier League, dove aveva già giocato con la maglia del Bolton.