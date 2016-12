Chelsea: l'avventura di Pato è già finita

Quarantacinque giorni da dimenticare per Alexandre Pato al Chelsea. La sua avventura a Londra è praticamente finita prima ancora di cominciare. Per l'attaccante ex Milan zero presenze e il suo ritorno in Brasile a giugno è praticamente scontato, come ricorda il Sun. A giugno scade il prestito e il Papero tornerà al Corinthians dove ha un contratto fino al 31 dicembre 2016. I soliti problemi fisici e il prossimo arrivo di Conte hanno già demolito i suoi sogni di rilancio in Europa.