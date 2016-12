Chelsea, Kanté è ufficiale: contratto di 5 anni

Nuovo rinforzo per il Chelsea, che ha ufficializzato l'acquisto di N'Golo Kanté dal Leicester. Il francese ha firmato un contratto di cinque anni e sarà una pedina importante per il nuovo tecnico Antonio Conte: "Sono felice di aver firmato per uno dei più grandi club d'Europa - le prime parole del centrocampista, pubblicate sul sito dei Blues -. Per me si tratta di un sogno che diventa realtà".