Chelsea, ipotesi Mancini e Conte per il dopo Mourinho

La bomba arriva dal Corriere della sera, l'avventura di Mourinho al Chelsea sembra arrivata al capolinea. In pole per sostituirlo ci sono due italiani: Antonio Conte e Roberto Mancini. La sconfitta del Chelsea in casa col Liverpool per 3-1 rischia di essere fatale per il portoghese e la partita di Champions League sarà decisiva. In caso di sconfitta si cercherà un traghettatore sino a fine stagione. Poi, nel 2016, si cambierà di sicuro.