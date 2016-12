Chelsea: follie per Bonucci, pronti 68 milioni

Il Chelsea alza l'asticella ed è pronto a fare follie per strappare Leonardo Bonucci alla Juve. Dopo il no incassato dal Napoli in estate per Koulibaly per 58 milioni di euro, Conte ha messo in cima alla lista dei desideri il centrale bianconero. Il Telegraph scrive che Abramovich sta preparando un'offerta da 68 milioni di euro (60 milioni di sterline). In estate sarà sfida con il Manchester City di Guardiola che non ha mai nascosto l'interesse per l'ex Bari.