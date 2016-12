Chelsea, follie per Bonucci: 55 milioni più Fabregas

Continua il pressing del Chelsea su Leonardo Bonucci , obiettivo numero 1 di Antonio Conte per rinforzare la difesa. Il tecnico dei Blues, che con il centrale ha lavorato ai tempi della Juve e in Nazionale, vuole a tutti i costi il difensore e Roman Abramovich, per accontentarlo, sarebbe disposto a mettere sul piatto 50 milioni di sterline (55 milioni di euro) più il cartellino di Cesc Fabregas , ormai una seconda scelta dell'ex ct.

Come riferito dagli inglesi del Sun, dunque, il Chelsea la prossima estate si fionderà con decisione sul difensore della Juventus, per cui i Blues sono disposti a fare follie. Oltre a 55 milioni di euro, il club di Abramovich è disposto a sacrificare Cesc Fabregas, giocatore che ad Allegri farebbe molto comodo in mezzo al campo e infattti, in questo senso, i bianconeri sono pronti a dire sì di fronte a un'offerta concreta di questo tipo. La trattativa, in ogni caso, resta un'ipotesi remota per gennaio visto che la Juve ha anche grosse ambizioni in Champions. al termine della stagione, però, l'affare potrebbe potrebbe decollare.