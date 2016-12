Chelsea, follie per Allegri: 40 milioni in 4 anni

Chelsea-Allegri, in Inghilterra non si danno per vinti. È il Sun a rilanciare, una volta di più, l'interesse dei Blues nei confronti del tecnico bianconero. Anche perché con Guardiola al City e Mourinho diretto allo United, la squadra di Londra ha la necessità di definire la propria guida tecnica. Simeone, Conte e Allegri: questa la rosa dei prescelti. Ma il tabloid britannico va nel dettaglio proprio per quanto riguarda l'attuale allenatore della Juve.