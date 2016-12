John Terry giocherà un'altra stagione con il Chelsea . Il capitano dei Blues, in scadenza di contratto, ha messo la firma sul prolungamento fino al 2017 . Il comunicato ufficiale del Chelsea ha messo fine dunque alle voci sul futuro del capitano. Come spiegato, la decisione è stata presa in accordo con Antonio Conte e con la dirigenza. " Sono molto felice di restare qui , speriamo che la prossima stagione sia vincente", le parole di Terry.

Nelle ultime settimane erano state tante le voci attorno al futuro del giocatore. Le ultime qualche giorno fa, quando Hiddink aveva rivelato che il club avrebbe offerto un nuovo contratto al giocatore, il quale aveva però specificato: "Sì, mi offrono un nuovo contratto, ma non da calciatore". Ora, un po' a sorpresa, il rinnovo ufficiale.



Come spiega il Chelsea, la decisione è stata presa dopo la firma di Antonio Conte come nuovo allenatore, dopo una consultazione tra Terry, lo stesso Conte, Abramovich e la dirigenza. Lo storico capitano giocherà con i blues per il 22esimo anno di fila, avendo cominciato la trafila nelle giovanili all'età di 14 anni (703 presenze ufficiali in prima squadra, terzo di sempre, delle quali 570 da capitano, un record). Terry, classe '80 e ormai fuori dal giro della nazionale inglese, si è detto molto contento: "Sono felicissimo di aver firmato un nuovo contratto, tutti sanno che io sono il Chelsea fino in fondo. Non vedo l'ora della prossima stagione con il nuovo allenatore, speriamo sia un anno vincente. Voglio ringraziare i tifosi per il continuo supporto: siete i migliori al mondo".



Il presidente Bruce Buck ha spiegato: "Siamo felici che John resti un altro anno con noi. È un leader". Il direttore Marina Granovskaia ha aggiunto: "È una figura chiave all'interno dello spogliatoio e sul terreno di gioco". Probabile che Conte abbia chiesto al capitano di rimanere per avere un uomo forte all'interno dello spogliatoio.